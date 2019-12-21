Yalova'da yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 200 kilogramlık ölü orkinos kıyıya vurdu
|21 Aralık 2019 14:42
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 200 kilogramlık ölü orkinos kıyıya vurdu.
Sahil Mahallesi'ndeki plajda yürüyüş yaparken, kıyıya vuran orkinosu gören vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, 2,2 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinosu, iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.
Ekipler, balığı uygun ortamda gömmek üzere alandan uzaklaştırdı.
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