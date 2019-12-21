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Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
|21 Aralık 2019 15:04
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'ta Batuhan D. (17), ders çalışmak için arkadaşlarını eve çağırdı.
Gençler, bir süre sonra Batuhan D'nin babasına ait ruhsatlı silahla oynamaya başladı.
Bu sırada silahı alan T.K, oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşun Batuhan D'nin sırtına isabet etti.
Ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Batuhan D, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
T.K. ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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