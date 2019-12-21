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'Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım' sözlerine tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "(Cumhuriyet gazetesi önüne el bombası atalım) demek ifade özgürlüğü değildir, savcıları gereğini yapmak üzere göreve çağırıyorum." dedi.
 21 Aralık 2019 15:16
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'Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım' sözlerine tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "(Cumhuriyet gazetesi önüne el bombası atalım) demek ifade özgürlüğü değildir, savcıları gereğini yapmak üzere göreve çağırıyorum." dedi.

Çakırözer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "basın özgürlüğüne yönelik ihlallerin her gün derinleştiğini" öne sürdü.

"Basını, eleştiriyi terör olarak gören sadece iktidar ve onun sözcülerinin olmadığını, yaratılan bu iklimin her köşebaşında her ortamda kendini gösterdiğini" belirten Çakırözer, "Şimdi canlı yayında bir sunucu açık açık 'Cumhuriyet gazetesi bombalansın.' diyebiliyor. Bu hedef göstermedir, açıkça suçtur." dedi.

Şiddeti, terörü övmediği sürece her türlü görüşün ifade edilmesi gerektiğini ancak "Cumhuriyet gazetesi önüne el bombası atalım." demenin ifade özgürlüğü olmadığını belirten Çakırözer, "Savcıları gereğini yapmak üzere göreve çağırıyorum. Bu kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinin bu tehditlere boyun eğmeyeceğini ifade eden Çakırözer, "Burada yargının sorumluluğu vardır. Bu büyük aymazlığın sorumlularının cezalandırılması gerekir. Yoksa Cumhuriyet gazetesi muhabirleri, yazarları, çalışanlarının başına geleceklerden sorumlu olurlar." dedi.

Nefret söylemi, hedef gösterme gibi konularda bütün partilerin ve toplumun tüm kesimlerini birlikte olmaya ve dur demeye çağırdığını dile getiren Çakırözer, şunları söyledi:

"Tehditler bununla da sınırlı kalmıyor. Basın İlan Kurumu muhalefeti eleştiren gazeteleri ekonomik kıskaca almak istiyor. Keyfi ilan vermeme cezası uygulanıyor. Bu gazetelerin doğruları yazmasından rahatsızlar. Susturmak istiyorlar ama ne Cumhuriyet ne de diğer gazeteler, baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceklerdir. Basın İlan Kurumu taraf tutmaktan, gazetelere ambargo uygulamaktan vazgeçmelidir."
Anadolu Ajansı
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