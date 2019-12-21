Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı		 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen veli buluşmalarının bir milyona ulaştığını bildirerek, "Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, öğrencilerinin evlerine giderek velileriyle görüşen öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaşan Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Seksen bir ilde bir milyon kapıyı çalan, bir milyon eşikten içeri adım atan öğretmene de çocuğunun öğretmeniyle çayını, suyunu, aşını paylaşan ana babaya da bin selam. Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu. Çocuklar için hep beraberiz."

- Öğretmenler velileri ziyaret ediyor

Ülke genelinde okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerinin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.