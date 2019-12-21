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Çanakkale'de yarın feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bazı hatlarda yarın feribot seferi yapılamayacak.
 21 Aralık 2019 15:37
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Çanakkale'de yarın feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bazı hatlarda yarın feribot seferi yapılamayacak.

Bölgede bugün akşam başlaması öngörülen fırtına nedeniyle, planlanan iki seferin saatleri geriye çekildi. Gökçeada-Kabatepe hattında saat 18.00'de başlayacak sefer 17.00'ye, Kabatepe-Gökçeada güzergahındaki saat 20.00 seferi de 19.00'a alındı.

Aynı gerekçeyle, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı
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