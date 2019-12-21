Çanakkale'de yarın feribot seferleri yapılamayacak

ERDOĞAN'DAN 'SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO' AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözleşmeli personel olarak niye bunu değerlendiriyoruz? Sebebi şu; bir tarafta aldığımız elemanın "Ben nasılsa artık kadroluyum, yan gel yat" mantığıyla hareket etmesi var dedi.