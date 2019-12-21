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Uludağ'da tatilci çok, kar yok

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun açılması ile birlikte tatilciler Uludağ'a akın etti.
 21 Aralık 2019 15:57
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Uludağ'da tatilci çok, kar yok

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun açılması ile birlikte tatilciler Uludağ'a akın etti. Ancak yağan karın tekrar erimesi ile birlikte pistlerde kar olmaması işletmecileri hayal kırıklığına uğrattı. Uludağ'da pistlerde adım atacak yer kalmazken teleferik ve telesiyejlerde uzun kuyruklar meydana geldi. Oteldeki doluluk oranları ise yüzde 90'a ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ yılbaşı öncesi tatilci akınına uğradı. Fakat 2 hafta önce yağan kar eridi. Kar yağışının gerçekleşmemesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Teleferik ve telesiyejlerde uzun kuyruklar meydana gelirken otellerdeki doluluk oranları ise yüzde 90'a ulaştı. Ancak Uludağ'a henüz kar yağışı olmaması sebebiyle işletmeciler hayal kırıklığına uğradı. Uludağ'a gelen tatilciler ise kar için Uludağ'a geldiklerini kar olmadığı zaman pistlerde kayak yapamadıkları konusunda şikayetçi. Geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de Uludağ'a yağan kar yağışı ile birlikte kayak sezonu açılmıştı fakat bu sene Uludağ'da yoğun tatilci olmasına ve sezonun açılmasına rağmen kar kalınlığı beklenen seviyeye ulaşmadı. Kar kalınlığının 18 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 7 olarak ölçülürken en yüksek 3 derece olarak ölçüldü. Ayrıca kar yağışının önümüzdeki günlerde etkilisi olması bekleniyor.

İstanbul'dan Uludağ'a tatile gelen ve kar olmadığı için kayak yapamadıklarını belirten Öfsel Zümre," İstanbul'dan geliyoruz, geçen sene de Uludağ'a gelmiştik, Uludağ beyaz bir cennetti. Ama bu sene Uludağ'da yoğun bir kar yağışı yok, kayak yapamıyoruz. Geçen sene beyaz cennete kayağımızı yapmıştık, Uludağ'da süper bir yoğunluk var çok kalabalık, insanların çoğu buraya kayak ve kızak yapmaya gelmişler ama malesef kayamıyorlar. Yoğunluğu görüyoruz. Ama beyaz cennet olan Uludağ'ı göremiyoruz" dedi.

36 yıldır Uludağ'da işletmeci ve kayak öğretmenliği yapan Yahya Usta, "Bu yıl kar biraz geç yağdı, yağan kar da hava koşulları nedeni ile tekrar eridi. Önümüzdeki günlerde kar yağışı bekliyoruz, inşallah yüzümüz gülecektir. Doluluk oranında şuanda Uludağ'da çok tatilci var çok hareketli bu oran yüzde 90'a ulaşmış durumda. Ama malesef kar yok, Gönül isterdi pistleri suni karlama sistemi ile dolduralım. Uludağ her yere yakın ve merkezi bir yerde, ama suni karlandırma yok şuanda, tüm insanlar kayak için Uludağ'a geliyor. Nitekim şuanda kar olmadığı için de kayak yapamıyorlar. Bu bizim için de tatilciler için de büyük bir kayıp, Uludağ'da kayak yapamadan gitmek çok üzücü bir durum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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