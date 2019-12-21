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Türk dizileri 140 ülkeye ihraç edildi

Pekcan, "Dizilerimiz 140 ülkede 700 milyon izleyiciyle buluşmaktadır. Eğitim sektöründe 2012 yılına göre 5 kat artırarak 170 bin (yabancı) öğrenciye ulaşmış durumdayız." dedi.
 21 Aralık 2019 16:05
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Türk dizileri 140 ülkeye ihraç edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hizmet ihracatında 2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası vermiş bulunmaktayız." dedi.

"Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Pekcan, küresel ekonomideki büyük dönüşüme ayak uyduran, rekabet gücünü artırıcı politikaları geliştirip uygulayabilen ülkelerin ticarette rekabetçi olabileceğini söyledi.

Kendilerinin de ülke olarak tüm politikaları bu bilinçle oluşturduklarını dile getiren Pekcan, yatırım, üretim, ihracata dayalı bir ekonomiye geçme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Pekcan, "Hiç şüphesiz bu yolculuğumuzdaki en önemli başarı unsurlarımızdan biri hizmet ticaretidir. Zira sürdürülebilir büyümenin ve ihracatın gerçekleştirilmesinde hizmet ihracatının katkısı yadsınamaz derecede büyüktür." diye konuştu.

Türkiye'nin hizmet ihracatında net ihracatçı pozisyonunda olduğunu vurgulayan Pekcan, "Hizmet ihracatında 2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası vermiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

- Turizm gelirleri yüzde 15,9 arttı

Pekcan, Türkiye'nin, artık dünyanın dört bir köşesinde sadece ürünleriyle değil, müteahhitlik, yazılım, dizi ve sağlık hizmetleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Dünyanın çok farklı noktalarındaki insanların sofralarında Türk ürünlerini tüketirken Türkiye'de üretilmiş televizyonlarında Türk dizilerini, filmlerini izlediğini dile getiren Pekcan, bu kimselerin tedavi olmak için de, tatil yapmak için de yine Türkiye'yi tercih ettiğini anlattı.

Pekcan, ilk 10 ayda turizm gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9'luk arttığını kaydederek, sağlık turizmindeki gelişmelerle 2018'de 550 binin üzerinde hasta tedavi edildiğini vurguladı.

Kıtalar arasında bölgesel bir merkez olan Türkiye'nin, çok sayıda pazara, 1,5 milyarlık nüfusa ve 25 trilyon dolardan fazla GSYH'ye erişim olanağı sağladığını anlatan Pekcan, Türkiye'nin, geçen yıl, taşımacılık sektöründe yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini söyledi.

- "Türk dizilerini 700 milyon kişi izliyor"

Pekcan, "Dizilerimiz 140 ülkede 700 milyon izleyiciyle buluşmaktadır. Eğitim sektöründe 2012 yılına göre 5 kat artırarak 170 bin (yabancı) öğrenciye ulaşmış durumdayız." dedi.

Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe ulaştığı seviyeden bahseden Pekcan, "487 milyar dolar olan dünya müteahhitlik pazarından 22 milyar dolar pay alıyoruz. Değer olarak yedinci, müteahhit firma sayısı açısından ikinci sıradayız." diye konuştu. Bakan Pekcan, bilişim sektörüne verdikleri önemden bahsederek, sanayi ürünleri grubunda yüksek teknolojili ürün ihracatının payı Türkiye'den yapılan ihracatta yüzde 3,5 düzeyinde iken, serbest bölgelerden yapılan ihracatta bu oranın yüzde 9 düzeyinde olduğunu söyledi.

Serbest bölgelerimizin bu potansiyelini daha da güçlendirebilmek amacıyla hedeflerinin yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurmak olduğunu bildirdi. Pekcan, hizmet ihracatçılarına yönelik destekleri sürdüreceklerini belirterek, "markalı" hizmet ihracına verdikleri öneme binaen hizmetler sektörünü de Turquality programına açtıklarını hatırlattı.

Bu program kapsamında yüksek katma değerli hizmet ihracatı hedefine emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Pekcan, hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlarını çeşitlendirmek için hedef ülkelere yönelik heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pekcan, "Hizmet ihracatımızın artırılmasına yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde, kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
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