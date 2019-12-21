Sinop Belediye Başkanı'ndan öğrencilere jest
|21 Aralık 2019 16:09
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Sinop'ta yaşayan öğrencilerin sosyal medya hesabından yaptığı talep üzerine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan o öğrencilere jest yaptı.
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda öğrenciler, vali konağına komşu olduklarını ve konağın bahçesinde yetişen meyvelere gözlerinin kaldığını ifade ettiler. Öğrenciler, Sinop Valisinden bahçedeki meyvelerinden istediklerini belirtti. Paylaşıma Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı da etiketleyerek "Duyun sesimizi" dedi.
Barış Ayhan ise "Duyduk sesinizi" diye yaptığı paylaşımın ardından öğrencilerin evine bir poşet meyve gönderdi. Gelen meyvelerin fotoğrafını çekerek yine sosyal medya üzerinden başkana teşekkür eden öğrencilere yanıt olarak Barış Ayhan da kendi hesabından paylaşımda bulunarak "Bu Kentin gençleri için ne yapsak az. Siz sağ olun gençler" dedi.
Yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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