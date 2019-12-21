TEMSA: Fabrikamızı yeniden çalışır hale getirmek istiyoruz
|21 Aralık 2019 16:13
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Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, en kısa sürede fabrikayı yeniden çalışır hale getirmek istediklerini açıkladı.
Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi Temsa'nın önce True Value Capital Partner's fonuna satılması, ardından da 23 Aralık'a kadar üretime ara vermesi tartışmalara neden oldu. TEMSA'nın resmi Twitter hesabından ise bugün açıklama yapıldı.
Açıklamada TEMSA'nın yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz halihazırda direk bin 300 kişi ve Adana'daki bağlı yan sanayisi ile birlikte 3 bin kişiye yakın istihdam sağlıyor olması ve yurt dışında ülkemizi tanıtan bir yerli marka olması nedeniyle yaşanan gelişmeler Türkiye'deki büyük bir kitleyi çok yakından ilgilendirmektedir. TEMSA olarak istihdamını sağladığımız binlerce kişinin çalışmaya devam edebilmesi için yüksek bir gayret içerisindeyiz. En kısa zamanda fabrikamızı tekrar çalışır hale getirmek ve çalışanlarımızla birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek en büyük arzumuzdur. Bu süreci değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamuoyunun desteği ve sabrıyla en kısa sürede neticelendireceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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