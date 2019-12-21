MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı.
|21 Aralık 2019 16:21
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:
"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."
Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019
Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır.
Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır.
Beklediğim, şerefimdir, özümde VATAN'ımdır.#MSB #TSK pic.twitter.com/AFaWyTjP0q
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