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'65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2019 yılında 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bunların 25 bini İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'a baktığımızda Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi de bu dönüşüm projelerinden biri"
 21 Aralık 2019 16:34
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'65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını, bunların 25 bininin İstanbul'da bulunduğunu belirterek, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nin de bu dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Üsküdar Kirazlıtepe konutları ve şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Proje kapsamında biten konutlarda örnek daireleri gezen ve hak sahipleriyle sohbet edip sorularına cevap veren Kurum, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında basına açıklamada bulunan Kurum, Kirazlıtepe Projesi ile ilgili bilgi verip görselleri gösterdi. 31 Mart seçimleri öncesinde bu bölgeye geldiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşıma söz verdik. Dedik ki; 'Hızlı, yerinde ve hakkaniyet çerçevesinde bu kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. O zaman için bazı vatandaşlar projenin içinde yer aldılar. Bazıları da beklemeyi tercih ettiler. Ama bugün inşaatların yapımını, hızını ve kalitesini gördüklerinde vatandaşımız 'Bizim mahallemize de girmenizi bekliyoruz.' şeklinde talepte bulundular. Üsküdar Belediyesi de vatandaşlarla görüşerek, onların rızası çerçevesinde bu süreci yürütecek."

Kurum, Boğaz'da İstanbul'a yakışır az katlı ve mahalle kültürünü yaşatacak projelendirme yaptıklarını vurguladı. Bu proje çerçevesinde ihalenin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Cepheler bittiği zaman mahallelimiz, esnafımızla birlikte mahalle kültürünü yansıtacak örnek bir proje olacak. Proje örnek bloku gezdik ve projede ne gördüysek hızlı, yerinde bir şekilde bu projeyi yapıyoruz. Bittiği zaman İstanbul'un siluetine değer katacak önemli bir projeyi İstanbul'a kazandırmış olacağız. Boğaziçi Yasası'yla da yapmak istediğimiz bu. Vatandaşlarımızı yerinden etmeden, onların rızası çerçevesinde, onlarla birlikte Boğaz'ın siluetine, İstanbul'umuza yakışır, dönüşüm projelerini yapmak."

Projenin kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'da örnek olduğunu belirten Kurum, "Üsküdar Belediyesi ile yürüttüğümüz bir kentsel dönüşüm projesi. 2019 yılı içerisinde Bakanlık olarak 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bunların 25 bini İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'a baktığımızda Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi de bu dönüşüm projelerinden biri." dedi.

Kirazlıtepe'de ilk etapta 180 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesini yürüttüklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İlk ihale ettiğimiz kısım 42 bin metrekarelik alanda, 550 bağımsız bölümden oluşuyor. Geçen yıl bu projeye başladık ve 31 Mart seçimleri öncesinde temel atmıştık. Başladığımız 550 bağımsız bölümü 2020 yılı sonu itibarıyla tamamlayacağız ve Kirazlıtepe'deki vatandaşımıza teslim edeceğiz. Etaplar halinde diğer etapların ihalesini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı, Üsküdar'a yakışır, az katlı ve yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yansıtan bu projenin hızlı bir şekilde bitirilmesiydi. O çerçevede 2. etabın ihalesini de 3-4 ay içinde yapacağız ve onu da 2021 yılında tamamlamak suretiyle 180 bin metrekarelik alanda 1800 hak sahibinden oluşan kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarla birlikte bitirmiş olacağız."

- Kartal'da yıkılan bina

Murat Kurum, sadece Üsküdar'da değil, Üsküdar'ın dışında, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde projeleri başlattıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kartal'da yıkım olmuştu. Bu ay içerisinde sadece yıkılan bina değil, etrafındaki binalarla birlikte vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edilecek duruma getirdik. Kağıthane'de kayan bina vardı, bina ve etrafındaki binaları boşalttık. 800 konutun ihalesini inşallah bu ay içerisinde tamamlayıp, önümüzdeki yıl da aynı hızla ve kalitede yapmak suretiyle Kağıthane'ye gireceğiz. Bağcılar'a girdik, Bahçelievler, Güngören'de çalışıyoruz. Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde örnek bir kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Avcılar'da projelerimiz yürürken, Esenler'de çok önemli olan 60 bin konutluk önemli bir projeyi yürütüyoruz. Yine az katlı, yatay mimari esaslı, mahalle kültürümüzü yansıtacak örnek bir proje oluyor. Esenler'de bu projeyi yaptığımız zaman içinde millet bahçeleri, yürüyüş yollarının ve akıllı şehir uygulamalarının olduğu örnek bir dönüşüm olacak."

Gaziosmanpaşa'da da kentsel dönüşüm yapıldığını belirten Kurum, 3 bine yakın konutun ihalesinin tamamlandığını ve yıl sonuna kadar 5 bin konutun ihalesini tamamlayıp, oradaki kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracaklarını söyledi.

Kurum, İstanbul'un tüm ilçelerinde vatandaşların talebi doğrultusunda çalıştıklarını anlatarak, kentsel dönüşüm yanı sıra millet bahçeleri projelerini de hayata geçirdiklerine değindi.

Bugüne kadar İstanbul'da 10 millet bahçesi projesini yürüttüklerini hatırlatan Kurum, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona geldik. Önümüzdeki yıl orada aksiyon alacağız. Validebağ'ı tarihi ve kültürel değerlerin korunduğu bir alan haline getireceğiz. O projeyi de Üsküdar Belediyesi tamamladı. TOKİ de millet bahçesi projesini Üsküdar'a kazandırmış olacak." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum daha sonra Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çocuklarla voleybol oynayan Kurum, golf arabasını sürdü. Kurum mangal yapanlarla sohbet ederek, onların ikramlarından tattı.
Anadolu Ajansı
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