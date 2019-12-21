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Otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan poşette Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basılmış gibi gösterilen yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın, sahte olduğu ortaya çıktı.
 21 Aralık 2019 16:51
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Otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan poşette Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basılmış gibi gösterilen yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın, sahte olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş paraları fark etti. Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan parayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı.

Polis, özellikle yabancı uyruklu kişilerin bu tip maddeni paraları piyasaya altın olarak sürüp yarı fiyatına sattıklarını belirterek, vatandaşları bu tür alışverişlere karşı uyardı.

DHA
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