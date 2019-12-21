TBMM'de dondurma arası
TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümünü görüşmek üzere toplandı.
|21 Aralık 2019 17:11
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TBMM'de, 12 gün aralıksız süren 2020 yılı bütçe görüşmelerin boyunca çeşitli illerden milletvekilleri bölgelerinin ürünlerini Meclis'te ikram edip, tanıttı.
Bütçe görüşmelerinin son gününde ise AK Parti, CHP ve MHP'nin Kahramanmaraş milletvekillerinin getirdiği yöreye özgü yiyecekler Meclis'te dağıtıldı. 200'er kiloluk 2 parça halinde getirilen Maraş dondurmasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop, keserek kuliste milletvekilleri ile basın mensuplarına ikram etti.
Muhalefet kulisinde ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin ustalara hazırlattığı çiğköfte, milletvekillerine ve meclis personeline ikram edildi.
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