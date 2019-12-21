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Ayla öğretmen, ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor

Bolu'da beden eğitimi öğretmeni sayesinde 14 yaşında salon hokeyi ile tanışan ve milli formayı giyerek kariyerine beden eğitimi öğretmeni olarak devam eden Ayla Esen başarılarıyla göz dolduruyor.
 21 Aralık 2019 17:21
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Ayla öğretmen, ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor

Bolu'da beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 14 yaşında salon hokeyi ile tanışan Ayla Esen, bu branştaki başarılarıyla göz dolduruyor.

Düzce Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan 27 yaşındaki Ayla Esen'in hayatı, daha önce adını bile duymadığı hokey sporu ile değişti.

Hokeyde kısa sürede önemli başarılara imza atan ve milli takım formasını giyen Esen, ilerlettiği spor dalında hala ilk günkü heyecanını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı formasıyla yurt içinde ve dışında başarıdan başarıya koşan Esen, beden eğitimi öğretmeni olarak da devam ettiği kariyerinde öğrencileri için ter döküyor.

Öğrencilerini de küçük yaşlarda hokey ile tanıştıran ve spora teşvik eden Esen, hem öğrencilerine rol model olmanın hem de milli takımda hala forma giymenin mutluluğunu yaşıyor.

"Hokey bende tutku haline geldi"

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için Trabzon'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayla Esen, beden eğitimi öğretmeni olarak 6 yıldır görev yapmasının yanı sıra aktif olarak da hokey sporunun içinde olduğunu söyledi.

Hokey ile tanıştı andan itibaren bu sporu hiç bırakmadığını dile getiren Esen, şu ifadeleri kullandı:

"14 yaşından itibaren hokeyin içindeyim. Bir süre sonra hokey bende tutku haline geldi ve geleceğimle ilgili planları da hokey ve spor üzerine yapmaya devam ettim. Bunun öncüsü ilk olarak beden eğitimi öğretmenliği bölümü okumayı tercih ettim ve arkasından da şu anki mesleğim olan beden eğitimi öğretmenliğini yapmaya devam ediyorum."

"Öğrencilerime rol model oluyorum"

Esen, hokey sporunun Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başladığına dikkati çekerek, bu yönde de öğretmen olarak daha fazla kitleye ulaşmak adına öğrencilerine rol model olduğunu ifade etti.

Öğrencilerine hokey ve spor konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Esen, ailelerin de bu yönde çocuklarını teşvik etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Milli takımda forma giymek ayrı bir gurur kaynağı"

Esen, hokeyin kendisinin hayatını değiştirdiğini de belirterek, milli takımda forma giymenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ay-yıldızlı formayı her giydiğinde de aynı heyecanı yaşadığına dikkati çeken Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hokeyin bende aynı heyecanla devam etmesinin en büyük nedeni, milli takım formasını hala tutkuyla giyiyor olmamdır. Bu gerçekten tarif edilemez bir duygu, mesleğimi devam ettirirken ülkemiz adına da bir şeyler yapabildiğim için çok mutluyum. Bu kapsamda da önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve ondaki hedefimiz de şampiyon olarak hem ülkemiz hem de hokeyin geleceği adına güzel adımlar atmak."
Anadolu Ajansı
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