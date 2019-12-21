Marmara Denizi'nde lodos ulaşıma engel oluyor
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
|21 Aralık 2019 17:26
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Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin balıkçıların denize çıkmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtti.
Pehlivanoğlu, lodosun etkisini hafta başına kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Bugünden başlayarak pazartesi gününe kadar sert bir lodos etkili olacak. Bizde bütün balıkçı arkadaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Hava normale dönene kadar arkadaşlarımız denize çıkmayacak." dedi.
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