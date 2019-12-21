Okul müdürü şiir kitabı çıkardı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Fatih Ortaokulu Müdürü Ünal Uçarçelik'in "Rüyamdaki Dünyam" ismini verdiği şiir kitabı çıktı.

'Rüyamdaki Dünyam' adlı kitapta yaklaşık 92 eser bulunurken, Uçarçelik'in lise ve üniversite yılları ile boş zamanlarında kaleme almış olduğu şiirler yer alıyor. İlk şiir kitabını okul öğrencilerine hediye eden Müdür Uçarçelik, "Başkasının derdiyle dertlenmekti benimki. Güllük gülistanlık hayatımda, duyduklarımdan, gördüklerimden etkilenerek onun duygusuna bürünerek yazdım şiirlerimi. İlk başta illaki yazı olsun, şiir olsun diye zorlamadım. Hissettim, derinden gelen bir şeydi. O yüzdendir kalıplara uymayıp kelimeler yoldaşım oldu, dizeler sırdaşım. Yazdıkça akıyordu sanki kalem, dur durak bilmiyordu. Neden olmasın dedim bir gün? Daha çok insan okumalıydı deyip, bu düşünceyle çıkardım kitabımı" şeklinde konuştu.

Ünal Uçarçelik kimdir?

İlk şiir kitabını çıkaran Uçarçelik, 1987 yılında Salihli'de doğdu. İlkokulu Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda, liseyi ise Salihli Lisesi'nde 2005 yılında tamamlayan Uçarçelik, üniversite eğitimini ise 2009 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenli Bölümünde tamamladı. Meslek hayatına Van ilinin Çaldıran ilçesine bağlı Umuttepe Köyü Umuttepe Ortaokulunda başlayan Uçarçelik, burada 5 yıl görev yaptı. Daha sonra Turgutlu 19 Mayıs Ortaokulunda 1 yıl görev yaptıktan sonra 2016 yılında Salihli Şehitler Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Ağustos 2018 yılında Fatih Ortaokulunda müdür olarak görev yapmaya başlayan Uçarçelik, aynı okulda görevini sürdürmektedir. Uçarçelik'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.