Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Güvenlik soruşturması tekliften çıkarılıyor		 
TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü		 
Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' isimli Türk kahvesi pişirme yarışmasında, en iyi Türk kahvesini yapmak için kıyasıya yarıştı. Gelinler, ocak başına geçmeden önce oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunları ve semazen gösterisi gerçekleştirdi.
 21 Aralık 2019 17:41
Yazdır
Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' isimli Türk kahvesi pişirme yarışmasında, en iyi Türk kahvesini yapmak için kıyasıya yarıştı. Gelinler, ocak başına geçmeden önce oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunları ve semazen gösterisi gerçekleştirdi.

Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Etkinlikte, yarışma öncesi yabancı gelinler oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, ve CHP İlçe Başkanı Aliye

Coşar'ın jüri olarak görev yaptığı yarışmaya katılan 5 yabancı gelin en iyi Türk kahvesini yapmak için ocağın başına geçti.

Ocak başında hünerlerini sergileyen yabancı gelinler, kendilerine verilen 15 dakikalık süre içerisinde Türk kahvesini pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma sonunda Litvanyalı Egle Gök birinci, Rus Oksana Altnkardeş ikinci ve Moldovalı Ala Altınnal ise üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacıya kahve fincanı hediye edildi.

Manavgat'ta 10 yıldır yaşadığını belirten yarışma birincisi Litvanyalı Egle Gök, "Evde misafirlere, eşime Türk kahvesi yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır Türk kahvesi yapıyorum. Yapması çok zor değil ama dikkat istiyor. Yarışmaya katılmam çok tesadüf oldu. Birinci olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye sınırına binlerce Suriyeli geliyor
21 Aralık 2019 18:21		 Marmara Denizi'nde lodos ulaşıma engel oluyor
21 Aralık 2019 17:26
Türkiye'nin yüzde 48'i bilgiye televizyondan ulaşıyor
21 Aralık 2019 17:06		 Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu
21 Aralık 2019 17:01
Takside yazanları gören gözyaşlarını tutamıyor!
21 Aralık 2019 16:56		 Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı
21 Aralık 2019 15:45
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
21 Aralık 2019 15:29		 Yalova'da yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu
21 Aralık 2019 14:42
Göçmen olmak her zaman kötü müdür?
21 Aralık 2019 10:36		 'Sanat uygarlığın kriteridir'
21 Aralık 2019 10:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması tekliften çıkarılıyor
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı
'Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz'
Ders çalışmak için evde toplandılar... Faciayla sona erdi
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Mecliste Urduca bilen tek milletvekili
Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi
Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 1
Kurt adam sendromu 2
çay 1
Metinalkan 1
ronaldo'nun yerden 2.56 m yükselmesi 3
ilker başbuğ 1
ayrılmaz üçlü 10
cumartesi 2
eşya ile kurulan duygusal bağ 4
babil 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam