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Üniversitelilerden 'çocuklar üşümesin' kampanyası

Afyonkarahisar'daki üniversite öğrencileri, topladıkları atkı, bere ve eldivenleri, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki ortaokul öğrencilerine gönderdi,
 21 Aralık 2019 17:56
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Üniversitelilerden 'çocuklar üşümesin' kampanyası

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü üyesi öğrenciler, düzenledikleri "çocuklar üşümesin" kampanyası ile kendi imkanlarıyla topladıkları atkı, bere ve eldivenleri, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Şehit Bilal Çıtak Ortaokulu öğrencilerine gönderdi.

Kulüp üyesi öğrenciler, 2016 yılında başlattıkları kampanya çerçevesinde her yıl topladıkları atkı, bere ve eldivenleri, gelen talepler doğrultusunda Afyonkarahisar ile Türkiye'nin farklı illerindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gönderiyor.

AKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp üyesi öğrencilerle hayata geçirdikleri projenin amacının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Mühendislik Fakültesinde açtıkları stantta kampanya için yardım topladıklarını belirten Gücek, şöyle devam etti:

"Bu stantta, öğrenci arkadaşlarımız, hocalarımız ve hayırseverler, mağazalardan aldıkları atkı, bere ve eldivenleri teslim ettiler. Ayrıca, nakdi yardımda bulunanlar oldu. Biz de çocuklarımıza ulaştırmak için o hediyeleri kabul ettik. Sadece Afyonkarahisar'dan değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden arkadaşlar da kampanyamıza destek verdi. Hep beraber güzel bir projeye imza attık."

"Ordulu öğrencilerden işaret diliyle teşekkür videosu"

Süleyman Gücek, proje kapsamında bu yıl toplanan ilk atkı, bere ve eldivenlerin Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Şehit Bilal Çıtak Ortaokulu öğrencilerine gönderildiğini söyledi.

Ordulu öğrencilerin kendilerine çektikleri video ile teşekkür ettiğini anlatan Gücek, "Gölköylü öğrenci kardeşlerimizin bizlere işaret diliyle teşekkür etmesi hepimizi mutlu etti. Bu kardeşliğimiz de bir kez daha perçinlenmiş oldu. Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak, çocuklarımız için kampanyamızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Gücek, topladıkları 400 takım atkı, bere ve eldiveni, Afyonkarahisar'ın Cevizli köyü, Konya'nın Akşehir ilçesindeki Gölmarmara köyü ve Van'daki bir köye göndereceklerini de dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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