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Sokak kedisi 'Hüsnü' okulun '860'ıncı öğrencisi' oldu

Manisa'da öğrencilerin okul bahçesinde bulup sahiplendiği, bakımı ve beslenmesini üstlendiği sokak kedisi, derslere de girmeye başladı.
 21 Aralık 2019 18:06
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Sokak kedisi 'Hüsnü' okulun '860'ıncı öğrencisi' oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu.

Atatürk Mahallesi'nde 859 çocuğun eğitim gördüğü Atatürk İlkokulundan bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Derya Karakelle ile Okul Müdürü İsmail Uçun'dan yardım istedi.

Okul yönetiminin talebi kabul etmesi üzerine, belediye barınağında kedinin aşıları yaptırıldı. Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kedi, zamanla onlarla derslere de girmeye başladı.

Ders sırasında sıraların üzerine çıkan, kimi zaman bir köşede uyuklayan kedi, teneffüslerde de öğrencilerle oyunlar oynamaya başladı.

"Derslere ve öğrencilere katkısı oldu"

Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi.

Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Karakelle, "Biraz misafir edelim derken sınıfın bir parçası oldu. Zamanla sınıfta bir yatağı, oyuncakları ve mama kapları oldu. Artık bizimle sınıfta yaşıyor. Mamasını yiyor, genellikle uyuyor." dedi.

Hayvan sevgisinin önemine işaret eden Karakelle, şunları kaydetti:

"Bunu öğretmenleri olarak sürekli anlatıyoruz ama çocukların birebir yaşayıp görmeleri daha iyi. Çok güzel arkadaş oldular. Temennimiz, hiçbir hayvanın soğuklarda yalnız ve aç kalmaması. Mümkünse herkes evini, yuvasını, sınıfını şu soğuk günlerde hayvan dostlarımıza açsın. Gördük ki çocukların hayvan korkuları tamamen gitti, ders eğlenceli hale geldi. Ayrıca bir hayvana bakmanın sorumluluğunu öğrendiler."

Anadolu Ajansı
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