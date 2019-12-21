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Belediyeye gelen vatandaşa 'süt' ikramı

Balıkesir'in süt üretiminde ilk sırada yer alan merkez Altıeylül ilçesinde belediyeye gelen vatandaşlara hem yörenin sütünün tanıtımını yapmak hem de soğuk kış mevsiminde güne sağlıklı başlamaları için süt ikram ediliyor.
 21 Aralık 2019 18:11
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Belediyeye gelen vatandaşa 'süt' ikramı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, 86 bin 338 büyükbaş, 152 bin 9 koyun, 12 bin 619 da keçi ile kentin hayvancılığına önemli katkılar sunuyor. Balıkesir'de günde üretilen 2 milyon 195 bin 78 litre süte 327 bin 863 litrelik katkı sağlayan Altıeylül, ilçeler arasında birinci sırada yer alıyor.

Altıeylül Belediyesince hem yörenin sütünü tanıtmak hem de süt tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla belediyeye soğuk kış günlerinde gelen vatandaşlara süt ikramında bulunuluyor.

Sabahın ilk saatlerinde üreticilerden alınan sütler, tencere ve çaydanlıklarda kaynatılıyor. Daha sonra belediyeye gelen vatandaşlar ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı ziyarete gelenlere çay, kahve yerine süt ikram ediliyor. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bu uygulamadan memnun bir şekilde binadan ayrılıyor.

Belediyede günlük ikram edilen süt miktarı ortalama 50 litreyi buluyor.

Başkan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altıeylül'ün 182 bine yaklaşan nüfusuyla Balıkesir'in en büyük ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

"Türkiye'yi doyuran il Balıkesir" denildiği gibi, tarım ve hayvancılık açısından önde gelen ilçelerden birinin de Altıeylül olduğunu vurgulayan Avcı, farkındalık oluşturmak amacıyla belediyede kış ayları başladığında süt ikramında bulunduklarını dile getirdi.

Avcı, süt ikramlarına devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da her yıl kış aylarına gelindiğinde süt ikramına devam edeceğiz. Amacımız bir yandan süt tüketimini teşvik etmek, bu konuda farkındalık oluşturmak. Şehrimizde bu konuda bilinci daha farklı noktalara getirmek, bir taraftan da tarım ve hayvancılık ilçesi Altıeylül'e yakışır bir uygulamayı gerçekleştirmektir. Süt ikramında bulunduğumuz zaman bugüne kadar normal karşılayan herhangi bir vatandaşımızla karşılaşmadım, herkes şaşırıyor. Daha sonra diğer içeceklerdense sütü tercih eden vatandaşlarımızın sayısı oldukça artıyor. Süt tüketiminde ilk başlarda istediğimiz oranı yakalayamıyorduk ama bugün ne kadar süt gelirse akşam saat 16.00 gibi hepsi tükeniyor. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan memnun."
Anadolu Ajansı
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