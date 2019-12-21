Yurtdışı sağlık personeli görevlendirmeleri başladı		 

Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti'ndeki sağlık tesislerine tüm unvan ve branşlarda geçici görevle personel görevlendirme müracaatları başladı. Başvurular 15-31 Aralık 2019 Tarihleri arasında spts.saglik.gov.tr internet adresinden alınacak.

A. Genel Esaslar:

(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Uzman tabip ve tabipler dahil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Uzman tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetleri için 45 yaşını doldurmamış olmak,

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

(2) Yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirilecek Uzman tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi unvanları içinde öncelik sırası ilk defa görevlendirilecek personele verilir.

(3) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

(4) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

B. Başvuru Esasları:

(1) Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün www.khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.

(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresi spts.saglik.gov.tr dir.

(3) Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan "Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu 'nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak "pdf" formatında başvuru yapılan sayfaya yüklenmesiyle başvuru kesinleştirilir.

(4) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (yöneticiler, tabip, uzman tabipler ile diş tabibi ve uzman diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

(6) Usule uygun başvurular Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

(7) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması gerekmektedir.

(8) Yayımlanan internet adresinde "Kullanıcı Kılavuzu" bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

(9) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(10) Yapılan Müracaatlar, bir sonra ki müracaata kadar geçerlidir.

C. Görevlendirme süreleri

(1) Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

(2) Daha önce yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapmış uzman tabip, tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi dışındaki personel için yeniden görevlendirme yapılmaz. Ancak komisyonca bilgi ve tecrübesinden faydalanılacağına karar verilen personel, Bakanlıkça yeni açılan sağlık tesislerinin kurucu ekibinde görevlendirilebilir.