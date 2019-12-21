Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sürücü kendisini durdurmak isteyen polise ateş açtı
Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı.
|21 Aralık 2019 19:43
|Yazdır
Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.
Ümraniye Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, narkotik polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil içerisindeki şahıs bir anda silahını çekerek polise ateş açtı. Polis de şahsa karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada şahıs, polis tarafından vurularak yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
21 Aralık 2019 17:31
|TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü
21 Aralık 2019 16:25
|Ders çalışmak için evde toplandılar... Faciayla sona erdi
21 Aralık 2019 15:33
|İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 15:06
|Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü
21 Aralık 2019 15:04
|Balıkesir'de bir kadın oğlu tarafından öldürüldü
21 Aralık 2019 14:46
|Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet
21 Aralık 2019 14:44
|Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdü
21 Aralık 2019 14:13
|Belediye Başkanı'nın yeğeni kazada hayatını kaybetti
21 Aralık 2019 12:41
|Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
21 Aralık 2019 12:05