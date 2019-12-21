Batı Nil Virüsü enfeksiyonu kapan bir asker, şehit oldu
Başika Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında sivri sinek ısırması sonucu Batı Nil Virüsü enfeksiyonu kapan bir asker, şehit oldu.
|21 Aralık 2019 20:01
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Başika Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında sivri sinek ısırması sonucu Batı Nil Virüsü enfeksiyonu kapan bir asker, şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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