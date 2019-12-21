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Erdoğan: Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür.
 21 Aralık 2019 20:03
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Erdoğan: Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri'nde konuştu. "Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür." diyen Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet CHP'nin bizzat kendisidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir klasiğe dönüştüğünü görüyoruz.

2019 Şiir Ödülünü İbrahim Tenekeci'ye takdim ettik. İbrahim Tenekeci modernleşmenin yol açtığı çelişkilere dikkat çeken şiirlere imza atıyor.

Necip Fazıl Saygı Ödülünün bu yıl Prof. Uğur Derman hocamıza tevcih edilmesini son derece anlamlı son derece yerinde buluyorum.

Osmanlı Devleti din, dil, etnik yapı ve kültür bakımından farklı özellikler taşıyan bir coğrafyada 600 yıl barış ve huzur dönemini yaşattı.

"ARAŞTIRILMASI GEREKEN KARANLIK NOKTALAR BULUNUYOR"

Üstadın hakkında eserler verdiği bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize dair hadiselerin halen yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz.

Tarihimiz doğrusuyla yanlışıyla, eksiğiyle fazlasıyla, sevinciyle üzüntüsüyle bizim tarihimizdir.

Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür.

Hakikatlere ulaşma şansımızın oldukça yüksek bulunduğu yakın tarihimizle ilgili bu yaklaşıma daha çok ihtiyacımız var.

Mesela, tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet CHP'nin bizzat kendisidir.

Dikkat ederseniz bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğe bürünüyorlar.

Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır.

İskilipli Atıf Hoca'nın idamından, Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden, 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pekçok üzücü hadise hadisede CHP, kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir.

"CHP'NİN ÖZÜR DİLEMESİ YA DA PİŞMANLIĞINI SÖYLEMESİ GEREKİYOR"

Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. Bu zat, her fırsatta Dersimli olduğunu ve gurur duyduğunu söylemektedir. Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani tavrın 10'da 1'ini sergileyemiyor.

Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusuyla ne düşündüğünü, nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu halen bilmiyoruz.

CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor.
Memurlar.Net
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