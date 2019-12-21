Sinan Aygün: Belgeleri, Pazartesi Savcılığa vereceğim
|21 Aralık 2019 20:31
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CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesinden 2 belediye meclis üyesinin, Mansur Yavaş adına, Ankara'daki TOGO Kuleleri inşaatı için, kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.
Bu iddia sonrasında, Mansur Yavaş, Aygün'ü FETÖ'cülerle işbirliği içinde olmakla suçlamış ve Aygün'ün 900 milyon liralık rantına izin vermediği için bu iftirayı attığını belirtmişti.
Aygün ise FETÖ'cü olmadığını, 900 milyon lira ranttan bahseden Mansur Yavaş'a tüm inşaatı 570 milyon TL'ye devretmeye hazır olduğunu söyledi.
Gazeteci Serdar Arseven'e konuşan Sinan Aygün, belediye meclis üyelerinin kendisini ziyaretinin giriş ve çıkış kayıtlarını, ses kayıtlarını Pazartesi günü önce bir basın toplantısı ile açıklayacağını, sonra da Savcılığa vereceğini söyledi. Aygün "Mansur Yavaş, Pazartesi günü insan içine çıkamayacak" dedi.
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