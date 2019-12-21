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Ali Yalçın: 31 Aralık kıyım tarihi olmamalı!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bir an önce adım atılmalı ve bir an önce 31 Aralık gelmeden, 31 Mart'tan 31 Aralık'a kadar süreci kapsayacak şekilde yasal düzenleme çıkarılarak, bu insanların ekmeği, işi korunmalı. Bu görev siyasettedir, hükümettedir
 21 Aralık 2019 20:39
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Ali Yalçın: 31 Aralık kıyım tarihi olmamalı!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Aralık'ta belediyelerdeki birçok sözleşmeli personelin işini kaybedeceğini belirterek, "Bir an önce adım atılmalı ve bir an önce 31 Aralık gelmeden, 31 Mart'tan 31 Aralık'a kadar süreci kapsayacak şekilde yasal düzenleme çıkarılarak, bu insanların ekmeği, işi korunmalı. Bu görev siyasettedir, hükümettedir." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi'nce Sakaryapark'ta düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"na katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 1 milyonu aşan üye sayısıyla Memur-Sen'in önemli bir aktör olduğunu söyledi. Kendilerini güçlü kılan unsurun sayısal üstünlük olmadığını ifade eden Ali Yalçın, değerlerinin, ilkelerinin ve inanç değerlerinin kendilerini güçlü kıldığını kaydetti. Her kesimden ve inançtan üyeye sahip olduklarına işaret eden Yalçın, sendikacılığı "diğerlere göre değil değerlere göre" yaptıklarını vurguladı.

Devletin kendileri için aynı zamanda işveren olduğunu aktaran Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Devlete karşı cümle kuruyor oluşumuz, eylem yapıyor oluşumuz devleti değersizleştirmek değildir, devletin kıymetini artıracak, adil bir devleti tesis etmek içindir. Onun için devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var. Tüm mekanizmalarımız, devletin çalışana ücret borcunu ödemesine yönelik fikir teatisinin yapıldığı, beyin fırtınasının olduğu ve müzakerelerin yürütüldüğü mekanizmalardır. Onun için devlet, kamu görevlisi için işverendir aynı zamanda. İşveren düşmanlığı yapmayız." şeklinde konuştu.

- "Sorunlardan bir tanesi geride kaldı"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün katıldığı bir televizyon programında sözleşmeli öğretmenlerin tayini ve eş durumuyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı yönünde açıklaması olduğunu aktaran Yalçın, sorunlardan bir tanesinin geride kaldığını söyledi.
Sözleşmeliliğin sorun üretmeye devam ettiğini belirten Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmen arasında 16 çeşit fark olduğunu ifade etti.

- "Belediyelerde ciddi sorunlar var"

Kamuda çalışma sistematiğinin çeşitlenirken sorunun çok daha karmaşık hale geldiğini savunan Yalçın, belediyelerde ciddi sorunlar olduğunu anlattı.

Yerel seçimlerin ardından özellikle CHP ve HDP'li belediyelerde sözleşmeli personele yönelik yoğun baskının olduğunu ifade eden Ali Yalçın, 31 Aralık'ta belediyelerdeki birçok sözleşmeli çalışanın işini kaybedeceğini bildirdi.

"Belediye başkanı değişti, emekçinin tamamı ezildi. Biz devletin memuruyuz, belediye başkanının, siyasi partinin falan memuru değiliz." diyen Yalçın, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız kara kara düşünüyorlar. 31'inde iş akitleri feshedilecek. Emekçinin hukuku korunmalı. Biz emekçiyiz, biz alın teriyle kazanan, helal ekmek getirmek üzere çalışan insanlarız. O yüzden bir an önce adım atılmalı ve bir an önce 31 Aralık gelmeden, 31 Mart'tan 31 Aralık'a kadar süreci kapsayacak şekilde yasal düzenleme çıkarılarak, bu insanların ekmeği, işi korunmalı. Bu görev siyasettedir, hükümettedir. Bu arkadaşlarımızı güvencesiz bir şekilde sokağa bırakmak doğru değil."
Sözleşmeli öğretmenler, konuşmasının ardından Ali Yalçın'a çiçek takdim etti.
Memurlar.Net - Özel

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