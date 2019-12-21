Borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik verilmeyecek
|21 Aralık 2019 20:48
|Yazdır
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesecek.
Şirketten yapılan açıklamada, elektrik gücüyle tarımsal sulamanın en yoğun yapıldığı illerden Şanlıurfa'da 12 bin 600 tarımsal sulama abonesinin Dicle EDAŞ'a toplam 1 milyar 750 milyon lira elektrik borcu olduğu ifade edildi.
Dicle EDAŞ, söz konusu borcun sahibi olan çiftçileri acilen ödeme yapmaya çağırırken, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisinin, hatları toplanmak suretiyle kesileceğini duyurdu.
Şirketin yasaların tanıdığı enerji kesme hakkını çiftçilerin zarar görmemesi için ertelediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şirket olarak peşin ödeme yaparak aldığımız elektriği, diğer müşterilerimiz gibi tarımsal sulama abonelerimizin kullanımına sunduk. Ancak yasal sürenin geçmesine rağmen bedelini tahsil edemedik. Ödenmeyen borç miktarı sadece bu ilimizde 1 milyar 750 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizden acilen ödeme yapmalarını bekliyoruz aksi durumda hatlarını toplayarak enerjilerini kesmekten başka çaremiz kalmayacaktır."
Öte yandan, şirket, toplanan hatlar üzerinden beslenen ve borcu bulunmayan diğer abonelere ilk etapta kurulacak 100 jeneratörden elektrik sağlanacağını ve borcu bulunmayan elektrik abonelerinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|VakıfBank'tan vergi ödemelerine özel çözüm
21 Aralık 2019 20:58
|Drone pilotluğuna her meslekten ilgi
21 Aralık 2019 18:36
|Desteklerle kooperatiflerin etkinliği artırılacak
21 Aralık 2019 17:46
|TEMSA: Fabrikamızı yeniden çalışır hale getirmek istiyoruz
21 Aralık 2019 16:13
|Türk dizileri 140 ülkeye ihraç edildi
21 Aralık 2019 16:05
|Yarın törenle havuza çekilecek! İşte Pirireis'in özellikleri
21 Aralık 2019 16:01
|'Libyalı kardeşlerimiz talep ederse, Türkiye gereğini yapacaktır'
21 Aralık 2019 15:01
|Teknopark Ankara sivil İHA'lar için test merkezi kuracak
21 Aralık 2019 14:00
|Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı
21 Aralık 2019 12:37
|KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 müjdesi
21 Aralık 2019 12:06