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Borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik verilmeyecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesecek
 21 Aralık 2019 20:48
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Borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik verilmeyecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesecek.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik gücüyle tarımsal sulamanın en yoğun yapıldığı illerden Şanlıurfa'da 12 bin 600 tarımsal sulama abonesinin Dicle EDAŞ'a toplam 1 milyar 750 milyon lira elektrik borcu olduğu ifade edildi.

Dicle EDAŞ, söz konusu borcun sahibi olan çiftçileri acilen ödeme yapmaya çağırırken, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisinin, hatları toplanmak suretiyle kesileceğini duyurdu.

Şirketin yasaların tanıdığı enerji kesme hakkını çiftçilerin zarar görmemesi için ertelediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirket olarak peşin ödeme yaparak aldığımız elektriği, diğer müşterilerimiz gibi tarımsal sulama abonelerimizin kullanımına sunduk. Ancak yasal sürenin geçmesine rağmen bedelini tahsil edemedik. Ödenmeyen borç miktarı sadece bu ilimizde 1 milyar 750 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizden acilen ödeme yapmalarını bekliyoruz aksi durumda hatlarını toplayarak enerjilerini kesmekten başka çaremiz kalmayacaktır."

Öte yandan, şirket, toplanan hatlar üzerinden beslenen ve borcu bulunmayan diğer abonelere ilk etapta kurulacak 100 jeneratörden elektrik sağlanacağını ve borcu bulunmayan elektrik abonelerinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.
Anadolu Ajansı
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