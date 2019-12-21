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VakıfBank'tan vergi ödemelerine özel çözüm

VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanallarıyla ödeme yapabiliyor
 21 Aralık 2019 20:58
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VakıfBank'tan vergi ödemelerine özel çözüm

VakıfBank, ticari faaliyette bulunan tüm firmaların ve bireysel müşterilerin vergi dönemi stresini ortadan kaldırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, mükellefler, gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki borçlarını VakıfBank'ın sunduğu çözümlerle hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyor.

Yeni yılda da ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanallarıyla diledikleri gibi ödeme yapabiliyor.

VakıfPay ve VakıfBank kredi kartları ile hafta sonu da dahil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesi yapılmasına imkan tanıyan VakıfBank, özel çözümleriyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

VakıfBank şubeleri, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM'ler üzerinden ödeme yapabilen müşteriler, düzenli ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da gecikmeye düşme sorunlarını ortadan kaldırarak, MTV ödemeleri de dahil tüm vergi ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verebiliyor.

VakıfPay ve VakıfBank kredi kartlarını kullanan banka müşterileri, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden vergi ödemelerini, hafta sonları ve resmi tatiller dahil saat sınırlaması olmaksızın gerçekleştirebilecek.

Kredi kartı kullanmayan VakıfBank müşterileri, VakıfPay ile rahatlıkla işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi ihtiyaç halinde anında kredi kullanma imkanına da sahip oluyor.

VakıfBank çok sayıda vergi ödemesi olan müşterileri için de özel çözümler sunuyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre eden müşteriler, vergi ödemelerini Online Vergi Ödemeleri ürünü ile anında gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca çok sayıda taşıtı olan ve vergi ödeme talimatı bulunan VakıfBank müşterileri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, beyanname numarası bulunan Gümrük Vergisi ve tahakkuk numarası bulunan diğer tüm vergi ödemelerini de VakıfBank'ın Toplu Vergi Tahsilatı ürünü ile tek tuşla toplu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı
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