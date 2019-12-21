Şehit Uzman Onbaşı Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi
|21 Aralık 2019 21:06
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Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un naaşı, Uşak'a getirildi.
Akşam saatlerinde Ankara'dan havalanan askeri uçakla Uşak Havaalanı'na ulaştırılan şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi baba Recep ve anne Gülüzar Kaçar ile Uşak Vali Yardımcıları Sait Topoğlu ve Muammer Balcı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, protokol üyeleri karşıladı.
Askeri uçaktan silah arkadaşlarının omuzlarında indirilen şehidin naaşı, geçit törenin ardından kara yoluyla Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.
Şehidin anne ve babasının karşılama töreni boyunca güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Şehit Tunç'un cenazesi yarın ikindi namazının ardından memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Güney kasabasında toprağa verilecek.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe mevkisinde önceki gün arazi arama çalışmalarında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bugün şehit olmuştu.
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