TBMM, 7 Ocak'a kadar tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun çalışma temposunun ardından 2 haftalık tatile girdi.
|21 Aralık 2019 21:14
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun çalışma temposunun ardından 2 haftalık tatile girdi.
TBMM yoğun temposunun ardından çalışmalarına ara verdi. Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sonrası Meclis 7 Ocak'a kadar tatile girdi.
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