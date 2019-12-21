Büyükada'da İSPARK'a ait ahır da temizleniyor
Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı.
|21 Aralık 2019 21:36
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Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı.
Öğle saatlerinde ahıra gelen ekipler ahırın dış bölümünü temizlemeye başladı.
Ruam hastalığı sonrası İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte atlar ahırlara çekilirken, kaçak ahırların tespit edilip yıkılması bekleniyor.
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