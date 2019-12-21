BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
|21 Aralık 2019 21:41
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.
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