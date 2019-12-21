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Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarından itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar birkaç gün içinde hissedilir derecede azalacak. Soğuyan havanın etkisiyle hafta ortasından itibaren Türkiye'nin iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise İstanbul'a kar yağabilir.
 21 Aralık 2019 21:47
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Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Sıcaklık rekorları kırılan kasımın ardından ılık geçen aralık ayı da geride kalıyor ve hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre.; yarından itibaren yurdu etkilemeye başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek ve hatta bazı noktalarda mevsim normallerinin altında hissedilecek. Düşen hava sıcaklıkları kar yağışını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren Türkiye'nin özellikle iç ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

SOĞUK HAVA DALGASI KALICI OLACAK

Küresel tahmin sistemlerinden alınan verilere göre 26 Aralık'tan itibaren yurdu ciddi şekilde etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgası ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek. Yılbaşını yaşayacağımız hafta Türkiye'nin gündeminde kar yağışı olacak. Soğuk ve karlı hava dalgası ocak ayının ilk haftasında da kendini hissettirecek.

1 HAFTADA YAKLAŞIK 12 DERECE DÜŞECEK

Bugün İstanbul'da 18 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar bir hafta içinde 6 dereceye kadar inecek, ilerleyen günlerde de hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Aralık ayının son günlerinde ve yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da ilk kar gözlenebilir.
Sözcü
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