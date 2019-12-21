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112'ye asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi

Bingöl'de 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne asılsız ihbar yaparak ambulansı yönlendiren bir kişiye 425 TL idari para cezası kesildi.
 21 Aralık 2019 21:53
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112'ye asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi

Bingöl'de 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne asılsız ihbar yaparak ambulansı yönlendiren bir kişiye 425 TL idari para cezası kesildi.

Acil durumlarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla hizmet sunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de görevlileri boş yere meşgul ediyor. Bu yıl içinde ihbar üzerine Solhan ilçesine bağlı Kale köyüne ekiplerin gittiği ancak ihbarın asılsız olması üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi. İnceleme sonrası ihbarı yapan kişi tespit edilerek 425 TL idari para cezası kesildi. Merkeze bu yıl yapılan 242 bin çağrıdan 216 binin gereksiz olduğu kaydedildi.

Bingöl 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde bilgi veren İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, merkezin 30 personelle hizmet verdiğini aktararak, bu yıl içinde 242 bin çağrının yapıldığını söyledi.

216 bin gereksiz çağrının olduğunu aktaran Gündoğdu, "Bingöl Komuta Kontrol Merkezi 30 personel hizmet vermektedir. Aktif olarak 4 çağrı karşılayıcı, 8 doktor ve 1 başhekimimizle hizmet veriyor. 2019 yılı içerisinde toplamda 242 bin çağrı alıp 26 bin tanesine ambulans göndermiş bulunmaktayız. Buradan da anlaşılacağı 216 bine yakın gereksiz çağrının olduğu görülmektedir. Özellikle bu asılsız ihbarların çağrı karşılayıcıların zamanlarını almalarından dolayı gerçekte hasta olan kişilerin 112 ulaşmalarında sıkıntı yaşamaktadırlar" dedi.

Asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi

Gündoğdu, "2019 yılı içerisinde Solhan ilçesi Kale köyüne gece 23.00'de yapılan bir çağrının üzerine giden ambulans, asılsız olduğunu anladı. Bunun üzerine kabahatler kanunu kapsamında kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından yapılan tahkikat ve değerlendirme sonucunda bu kişiye 425 TL idari para cezası kesilmiş olup tebliğ edilmiştir. Bundan sonraki süreçlerde de özellikle ambulanslarımızı asılsız çağrılarla başka yerlere sevk eden kişiler hakkında yine bu tarz cezaların oluşturulması ve ihbarı tarafımızca yapılacaktır" diye konuştu.

Vatandaşların duyarlı olması gerektiği konusunda çağrıda bulunan Gündoğdu, "Bu konuda tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz. Vatandaşlarımızın asılsız ve gereksiz çağrılar yapmaması, telefon çalışıp çalışmadığına dair 112 aranması, bu tarz vakaların azalması ve hastalarımızın zamanında sağlık hizmetleriyle buluşması için, 112 çağrı merkezlerinin de bu şekilde vakit kaybetmemesi adına hassasiyetlerini beklemekteyiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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