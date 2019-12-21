Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
TBMM, 7 Ocak'a kadar tatile girdi		 
'Torba kanun teklifi' Genel Kurulda kabul edildi		 
Sinan Aygün: Belgeleri, Pazartesi Savcılığa vereceğim		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Fatih'te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih'te bulunan bozacıya giderek vatandaşlarla sohbet etti.
 21 Aralık 2019 22:06
Yazdır
Erdoğan, Fatih'te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih'te bulunan bozacıya giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri töreninin ardından Fatih'teki bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sokağa çıkarak fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada küçük çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taksici bulduğu 250 bin lirayı sahibine teslim etti
21 Aralık 2019 22:00		 Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu
21 Aralık 2019 21:23
TBMM, 7 Ocak'a kadar tatile girdi
21 Aralık 2019 21:14		 Ali Yalçın: 31 Aralık kıyım tarihi olmamalı!
21 Aralık 2019 20:39
Sinan Aygün: Belgeleri, Pazartesi Savcılığa vereceğim
21 Aralık 2019 20:31		 Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören savunma bütçesini imzaladı
21 Aralık 2019 20:08
Erdoğan: Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez
21 Aralık 2019 20:03		 TBMM'de 353 saatlik bütçe maratonu
21 Aralık 2019 18:26
TBMM'de dondurma arası
21 Aralık 2019 17:11		 CHP kongresinde yumruklu kavga
21 Aralık 2019 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:34 - 'Gripten tavuk suyuna çorbayla korunabilirsiniz'22:28 - Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı22:22 - Op. Dr. Mustafa Çapar: Merdiven altı estetik öldürebilir22:16 - Silahlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı22:11 - 17 yıllık galibiyet sona erdi22:06 - Erdoğan, Fatih'te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti22:00 - Taksici bulduğu 250 bin lirayı sahibine teslim etti21:53 - 112'ye asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi21:47 - Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor21:41 - BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi
21:36 - Büyükada'da İSPARK'a ait ahır da temizleniyor21:30 - Araçları çekilenlere önemli uyarı... Her araç çekilemez21:23 - Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu21:18 - Robin Hood bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı21:14 - TBMM, 7 Ocak'a kadar tatile girdi21:11 - Ceren Özdemir'in davası pazartesi günü başlayacak21:06 - Şehit Uzman Onbaşı Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi21:02 - 'Torba kanun teklifi' Genel Kurulda kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması tekliften çıkarıldı
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı
Ders çalışmak için evde toplandılar... Faciayla sona erdi
Erdoğan: CHP ne yaparsa yapsın bu projeyi yapacağız
'Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz'
Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor
TBMM, 7 Ocak'a kadar tatile girdi
'Torba kanun teklifi' Genel Kurulda kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ryan babel'in galatasaray'ı fifa'ya şikayet etmesi 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 4
ahmet haşim çirkinliği 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 4
mai ve siyah 1
kalbine gömmek 1
mektup 2
3'ü bir arada 3
süveyş kanalı 2
keloğlan 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam