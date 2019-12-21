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17 yıllık galibiyet sona erdi

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray,deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Jerome ve Halil Akbunar kaydetti. Bu sonuçla Göztepe, 17 yıl sonra Galatasaray'ı yendi.
 21 Aralık 2019 22:11
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17 yıllık galibiyet sona erdi

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray'ın golünü 27. dakikada Lamine Gassama kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından Göztepe, Mart 2002'den bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti.

GALATASARAY HAFTAYA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAK

Öte yandan Göztepe'de Sivasspor deplasmanı öncesinde Titi, Gassama ve Jerome sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MUSLERA 350. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı. Galatasaray'da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114'ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig'de Manisaspor'a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.
Memurlar.Net
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