17 yıllık galibiyet sona erdi
|21 Aralık 2019 22:11
|Yazdır
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray'ın golünü 27. dakikada Lamine Gassama kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından Göztepe, Mart 2002'den bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti.
GALATASARAY HAFTAYA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAK
Öte yandan Göztepe'de Sivasspor deplasmanı öncesinde Titi, Gassama ve Jerome sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
MUSLERA 350. MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı. Galatasaray'da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114'ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig'de Manisaspor'a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yılın son derbisi yarın
21 Aralık 2019 17:16
|UEFA'dan skandal karar
20 Aralık 2019 17:22
|Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
20 Aralık 2019 09:36
|Trabzonspor ikinci yarıda açıldı
19 Aralık 2019 22:31
|Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı
19 Aralık 2019 16:00
|Twitter hesabı 334,5 milyon görüntülemeye ulaşan kulüp
19 Aralık 2019 15:51
|Abdullah Avcı Mahmut Hoca oldu!
19 Aralık 2019 15:42
|Mesut Özil, Playstation'ın Çin sürümlerinden çıkarılıyor
19 Aralık 2019 11:23
|Fenerbahçe ikinci yarıda işi bitirdi
18 Aralık 2019 23:18
|Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu
18 Aralık 2019 21:57