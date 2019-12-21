Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor		 
TBMM, 7 Ocak'a kadar tatile girdi		 
'Torba kanun teklifi' Genel Kurulda kabul edildi		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin yoldan çıkıp işyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü genç polis memuru hayatını kaybetti.
 21 Aralık 2019 22:40
Yazdır
Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin yoldan çıkıp işyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü genç polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde ilçe merkezi Kamil Kara Bulvarı Çukobirlik civarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdem Köklemez'in (27)'in kullandığı 07 ADK 172 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bulvar üzerinde ki işyerlerine çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, sürücüyü sıkıştığı otomobilden çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Erdem Köklemez, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

27 yaşında kazada hayatını kaybeden polis memuru Erdem Köklemez'in Antalya'da görev yaptığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve izne ayrılarak memleketine gitmek üzere yolda olduğu sırada kaza yaptığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da üniversite öğrencisi kazada öldü
21 Aralık 2019 23:33		 Tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti
21 Aralık 2019 19:53
Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 19:43		 Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
21 Aralık 2019 17:31
TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü
21 Aralık 2019 16:25		 Ders çalışmak için evde toplandılar... Faciayla sona erdi
21 Aralık 2019 15:33
İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 15:06		 Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü
21 Aralık 2019 15:04
Balıkesir'de bir kadın oğlu tarafından öldürüldü
21 Aralık 2019 14:46		 Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet
21 Aralık 2019 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?00:04 - 22 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları00:03 - YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!23:33 - Erzurum'da üniversite öğrencisi kazada öldü23:27 - Adliyede avukat, sahnede komedyen23:21 - Tazminat davası açabilmek için 2 yıl beklemeli miyiz?23:16 - Ağrısız yaşamın çözümü 'Tıbbi çamur tedavisi'23:10 - Emrah Karaduman Apple ile davalık oldu23:04 - Erbaş'tan Diyanet hakkındaki manipülasyonlara tepki22:58 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 adliye personeli serbest
22:51 - Gelin arabası isteyen çifte başkandan sürpriz jest22:46 - Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor22:40 - Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti22:34 - 'Gripten tavuk suyuna çorbayla korunabilirsiniz'22:28 - Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı22:22 - Op. Dr. Mustafa Çapar: Merdiven altı estetik öldürebilir22:16 - Silahlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı22:11 - 17 yıllık galibiyet sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?
22 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşya ile kurulan duygusal bağ 4
Asker uğurlama 2
mutsuzluk hastalığı 4
şükretmek 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 5
ulaşgkc 3
ahmet haşim çirkinliği 1
Kurt adam sendromu 2
ayrılmaz üçlü 8
insanı değerli hissettiren kral hareketler 4
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam