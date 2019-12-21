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Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor

Diyarbakır'da kuyumcu esnafı, iş yerindeki masasının üzerine para kutusu bıraktı. Her gün kutuya bir miktar para bırakan esnaf, ihtiyaç sahiplerinin herhangi bir şey söylemeden kendilerine yetecek kadar parayı alıp gitmelerini sağlıyor.
 21 Aralık 2019 22:46
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Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor

Diyarbakır'da kuyumcu esnafı, iş yerindeki masasının üzerine para kutusu bıraktı. Her gün kutuya bir miktar para bırakan esnaf, ihtiyaç sahiplerinin herhangi bir şey söylemeden kendilerine yetecek kadar parayı alıp gitmelerini sağlıyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde kuyumcu olan Mehmet Yüksel, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iş yerinde bulunan masasının üzerine para kutusu bıraktı. Bir lira, 5 lira, 10 lira ve 20 liralık dört faklı kutu bırakan Yüksel, ihtiyaç sahiplerinin kendilerine yetecek kadar para alıp gitmelerini sağlıyor. İhtiyaç sahiplerinin parayı alırken rencide olmasını istemediği için böyle bir uygulama başlatan Yüksel,

bu işi büyüklerinden gördüklerini ve Osmanlı geleneğine yakın bir şey yapmaya çalıştıklarını belirtti.

"Kendi kasası gibi gelip parasını alıp gider"

Büyüklerinden gördüğü bu geleneği sürdürdüklerini ifade eden Yüksel, ticaretle uğraştıkları, para kazandıkları için gelen kişiyi mutlaka boş göndermediklerini söyledi. Yüksel, "İhtiyacı varsa veya yoksa eğer kendini o hale getirip de gelip de dilencilik şeklinde para istiyorsa bende personellere sürekli söylüyorum hiçbir insanı boş çıkartmayın. İhtiyacı olan içeri girip de elini açıp sonra adamı meşgul edip veya belki bozuk parası olmayabilir. O an vatandaşa karşı zor durumda kalmaması için hem esnaf hem de ihtiyacı olan vatandaşa böyle bir ortam oluşmasın diye kalktım böyle bir çözüm yaptım. Bizim abonelilerimiz var. Hafta da gelip 10 lira alan var, ya da 20 lira alan var. Birde 5'likler var. Bunlar abonelerimizedir. Ben kaç sefer şahit oldum. Dikkat ettim içeriye giriyor ihtiyacı vardır. Ben ona demişim ki her hafta gel 10 liranı al, ya da 20 liranı gel al. İçeriye girmiştir, o an tanıdık birini görmüş hemen utanmış. Ya da başka bir şeyle meşgul olmuş parayı almadan dışarıya çıkmış. Ben buna birkaç sefer şahit oldum. Dedim ne yapabiliriz diye, rencide olmasın kimse. Zaten bu yardımı yapıyoruz bu aboneliklerimize. Böyle bir çözüm bulduk. 10 liralık, 5 liralık birde 1 liralık kutu bıraktık oraya. Tabi bu hoşuma gidiyor. İçeriye giriyor. Biz işimizle uğraşırken o da gelip bir lirasını alıyor. Sonra gelen 5 liralık abonelikte biliyor. Hiç karıştırmazlar yani. Kendi kasası gibi gelip 5 liralığını alır hiç kimse fark etmeden. Ya da 10 lira alır çıkıp gider. Osmanlı döneminde bun benzer gelenek yapılmış ve bu şekilde bizde devam ettiriyoruz. Hiç kimseyi rencide etmeden gelip de ihtiyacını alır ve kalabalığın içinden çekip gider. Bu güzel şeyler esnaflarda hep görmek istiyoruz. Artık inşallah bizde örnek oluruz. Bundan sonra birkaç tane esnafta çıkar böyle bir şey yapar. Bu dilenciliği de kaldıralım" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Özkorkmaz, bazı ihtiyaç sahiplerinin para isterken rencide edildiğini, bu uygulamanın yerinde olduğunu söyledi. Özkorkmaz, "Herkes gelip kutudan parasını alıp gidiyor. Sanki böyle abone gibi içeri giriyor, parasını alıyor, bunlarda kendi işlerine bakıyor. Ben o kadar mutlu oluyorum ki, keşke bütün esnaf bunu yapsa" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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