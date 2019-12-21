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Gelin arabası isteyen çifte başkandan sürpriz jest

Mutlu bir yuva kurmak isteyen Ayşe ve Yunus Emre çifti, Mercedes marka gelin arabası hayallerini sosyal medya üzerinden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e iletti. Gençlerin ricasını kırmayan Başkan Ercengiz genç çifte Mercedes bir gelin arabası süsletti.
 21 Aralık 2019 22:51
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Gelin arabası isteyen çifte başkandan sürpriz jest

Mutlu bir yuva kurmak isteyen Ayşe ve Yunus Emre çifti, Mercedes marka gelin arabası hayallerini sosyal medya üzerinden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e iletti. Gençlerin ricasını kırmayan Başkan Ercengiz genç çifte Mercedes bir gelin arabası süsletti.

Ayşe Ceylan ile Yunus Emre Aslan çifti, gelin düğünlerinde Mercedes marka bir gelin arabası hayal etti. Genç çift bu hayalini Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya üzerinden iletti. Sosyal medyadan gelen bu talebe duyarsız kalmayan Ercengiz genç çifte Mercedes marka bir gelin arabası süsletti.

Gençler hazırlanan gelin arabasıyla Ercengiz'i ziyaret etti. Gençleri kapıda karşılayan Ercengiz, "Bugün iki güzel kardeşimizin mutlu günü. Benden istekleri olmuştu. Bu da bize çok çabuk çözülebilir bir iş geldi ve isteklerini yerine getirdik. Bugün onların gelin arabası siyah bir araba oldu. Allah mutluluklarını daim etsin. Yüreklerinde sevgiyi, saygıyı hoşgörüyü hiç kaybetmesinler ve inşallah doğacak çocuklarını da evlerinde ziyaret etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Hayali gerçekleşen Yunus Emre Aslan ise duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bize Başkanımızın yaptığı iyiliklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin bize her konuda yardımcı olduğunu biliyoruz. Her zaman kapısını çalabileceğimizi ve yanına gidebileceğimizi biliyorum. Bu isteğimizi kırmadığı ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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