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FETÖ'den gözaltına alınan 10 adliye personeli serbest

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 21 Aralık 2019 22:58
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FETÖ'den gözaltına alınan 10 adliye personeli serbest

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

KOM ekiplerince 17 Aralık'ta FETÖ'nün "adliye yapılanması"nda yer alan şüphelilerin yakalanması için Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde operasyon düzenlenmiş, aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu 10 adliye çalışanı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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