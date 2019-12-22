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22 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları

22 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları
 22 Aralık 2019 00:04
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22 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.

(Zagreb)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçlarında Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Ankara/14.00/Kayseri/16.30)

2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Osmanlıspor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay, Fatih Karagümrük-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Artvin/13.30)

6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

***

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