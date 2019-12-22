Ahmet ÜNLÜ'nün köşe yazısı;

En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?

Bugünkü yazımızda kamuda en yüksek ek gösterge, makam tazminatı ve temsil tazminatı ile en yüksek emekli maaşı alan kamu personelini açıklamaya çalışacağız.

Kamu kesiminde en yüksek ek göstergeyi acaba hangi kamu personeli almaktadır?

Aklımıza hemen En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı gelmekte ise de en yüksek ek göstergeyi Genel Kurmay Başkanı almaktadır.

En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi 8000 iken Genel Kurmay Başkanının ek göstergesi 9000'dir.

En yüksek makam tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?

Kamuda en yüksek makam tazminatını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. En Yüksek Devlet Memurunun makam tazminatı göstergesi 15.000 iken Genel Kurmay Başkanının makam tazminatı göstergesi 30.000'dir.

En yüksek temsil tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?

Kamuda en yüksek temsil tazminatını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. En Yüksek Devlet Memurunun temsil tazminatı göstergesi 20.000 iken Genel Kurmay Başkanının temsil tazminatı göstergesi 30.000'dir.

En yüksek emekli maaşını hangi kamu personeli almaktadır?

Kamuda en yüksek emekli maaşını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. 40 yıllık kamu hizmeti olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının emekli maaşı 11.011 TL, emekli ikramiyesi ise 255.195 TL'dir.

40 yıllık kamu hizmeti olan Genel Kurmay Başkanının emekli maaşı ise 15.233 TL emekli ikramiyesi ise 281.779 TL'dir.

Milletvekilleri ne kadar emekli maaşı almaktadır?

TBMM başkanı ve eski başbakanların emekli aylığı cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre 2019 yılında TBMM başkanı ve başbakana ödenecek emekli aylığı 29.800 x % 75 = 22.350 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 29.800 x % 45 = 13.410 TL'dir.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.

Ne zaman emekli olacağınızı nasıl öğreneceksiniz?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedirler. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir.

2- Cinsiyetini işaretleyebilir.

3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz.

4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz.

5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaksınız?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. (https://www.memurlar.net/hesap... bu adresten ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir) Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek : 30 yıllık bir Şube Müdürünün (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef'in maaş ve ikramiyesi şube müdürü ile aynı) emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.07.2019 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık:3.217 TL, Toplam İkramiye ise: 116.005 olarak hesaplanacaktır.

SSK'lılar emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHe... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza sorgula butonu çıkacaktır. Sorgula butonuna bastıktan sonra ise karşınıza size ait bilgiler ve hesapla butonu çıkacaktır. Yapmanız gereken ise sadece hesapla butonuna basarak ne kadar emekli maaşı ve ek ödeme alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hangi statüde olursanız olun hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi, emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.