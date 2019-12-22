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246 noktada bayrağımız dalgalanıyor

'Girişimci ve insani diplomasi' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye, dış temsilcilikleri ile dünyaya yayılıyor
 22 Aralık 2019 07:45
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246 noktada bayrağımız dalgalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sahada ve masada güçlü Türkiye" hedefiyle yurtdışı ziyaretlerinde diplomatik misyonların artması için liderlerle yaptığı görüşmeler meyvelerini veriyor. Son 17 yılda açılan 63 dış temsilcilik ile dünyanın 246 noktasında Türk bayrağı dalgalanıyor. Kısa zamanda dış temsilcilik sayısının 275'i bulması bekleniyor.

AĞ GİTTİKÇE GENİŞLİYOR

Dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5'inci ülkesi olan Türkiye, 2002'de163 olan diplomatik misyon sayısını 246'ya, büyükelçilik sayısını 93'ten 142'ye, başkonsolosluk sayısını 58'den 89'a, daimi temsilcilik sayısını da 11'den 13'e yükseltti. 2005 yılında başlayan Afrika açılımı kapsamında Afrika'da 30 yeni büyükelçilik açıldı. Böylece Afrika'daki büyükelçilik sayı 42'ye ulaştı. Başkonsolosluk sayısının 2'den 4'e çıkmasıyla kıtada 14 olan misyon sayısı 46'ya yükseldi. Latin Amerika açılımının da temsilciliklerin artmasına önemli etkisi oldu. Latin Amerika ülkelerindeki 5 Türk büyükelçiliğinin sayısı 15'e çıktı. Bölgeye 1 başkonsolosluk da açıldı. Uruguay'ın başkenti Montevideo ve Al Salvador'un başkenti San Salvador'da da büyükelçilik açılacak.

ASYA'DA 72 TEMSİLCİLİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ağustos ayında gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nda duyurduğu, Asya ile eşitlik, karşılıklı saygı, ilkeler, ortak değer ve uyum üzerinden mevcut bağları kuvvetlendirerek yeni bir enerji yakalamayı amaçlayan "Yeniden Asya" açılımı ile Asya ülkelerinde yeni temsilcilikler hizmete girecek. 2002 yılında Asya'da 50 olan diplomatik misyon sayısı, Japonya'da Nagoya Başkonsolosluğunun da açılması ile 2019 yılı itibariyle 72 oldu.

Selçuk BÖKE

Türkiye
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