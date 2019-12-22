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Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık Cuma günü test sürüşü ile tanıtılacak olan yerli oto büyük bir ekonomide oluşturacak. Bu kapsamında, 5 bini doğrudan toplamda 20 bin kişi istihdam edilecek
 22 Aralık 2019 07:16
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Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yerli otomobilin direksiyonuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirecek. Araç 2 yıl sonra yollarda olacak. Yerli oto, bölgenin ilk elektrikli otomobili olma özelliğine sahip olurken, 2022 yılından itibaren 15 yıl içinde GSMH'ye toplam 50 milyar avro, cari açığa ise 7 milyar avro katkıda bulunacak. 5 bini doğrudan olmak üzere 20 bin kişi istihdam edilecek.

DEV EKİP SON SÜRAT ÇALIŞIYOR

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraç Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerli otomobilin bir an önce prototipinden sonra ürünün üretilip satılmasını istediği belirtiliyor.

Geçen yıl, 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun AR-GE merkezi bulunuyor. 103 çalışan aktif olarak projede yer alıyor. Otomobil, Girişim Grruvu C segment SUV ile çıkmayı hedefliyor. 2022'de ilk araç çıktığında Türkiye bölgesinde bu segmentte ilk elektrikli otomobil üreten ülke konumunda olacak.

2 YIL SONRA YOLLARDA

Bu proje ile 30 milyar doları aşan ihracat hacmiyle lokomotif sektörlerde olan otomotivin yeni nesil teknolojilere yönelik dönüşümünün öncüsü olacak. Yerli otomobil ön gösterim aracının örtüsünün kaldırıldıktan sonra iki yıl içinde fabrikaların tamamlanacağı ve C segmentinde bir SUV olan ilk ürünün 2022 yılında yola çıkacağı hedefleniyor. 2030 yılına kadar ürün gamının geliştirilip 5 modelle farklı ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor.

Proje ile 2022 yılından itibaren 15 yıl içinde GSMH'ye toplam 50 milyar Avro, cari açığa ise 7 milyar Avro katkıda bulunacak. 5 bini doğrudan olmak üzere 20 bin kişi istihdam edilecek.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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