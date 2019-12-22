Başkentte lise birinci sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
|22 Aralık 2019 07:11
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Lise birinci sınıf öğrencisi, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda karşıya geçmek isteyen 9. sınıf öğrencisi F.Ş.K. ile arkadaşı Y.K, refüjde bir süre bekledi. Bu sırada yola çıkan F.Ş.K'ye Gölbaşı istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, F.Ş.K'nin öldüğünü belirledi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Mevlana Bulvarı'ndaki trafik akışı, kaza nedeniyle yaklaşık iki saat süreyle yan yoldan sağlandı.
F.Ş.K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan 06 ZUZ 06 plakalı otomobilin ardından F.Ş.K'ye başka bir aracın daha çarptığı iddia edildi.
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