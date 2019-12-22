AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Dar gelirliye, 2020'de 250 bin sosyal konut		 
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı		 
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 22 Aralık 2019 08:00
Yazdır
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konferans için gittiği salonda sıraya sıkıştı
22 Aralık 2019 10:21		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
22 Aralık 2019 09:41
Dar gelirliye, 2020'de 250 bin sosyal konut
22 Aralık 2019 08:50		 En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
22 Aralık 2019 06:50
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
22 Aralık 2019 06:30		 Tazminat davası açabilmek için 2 yıl beklemeli miyiz?
21 Aralık 2019 23:21
Emrah Karaduman Apple ile davalık oldu
21 Aralık 2019 23:10		 Gelin arabası isteyen çifte başkandan sürpriz jest
21 Aralık 2019 22:51
Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor
21 Aralık 2019 22:46		 Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı
21 Aralık 2019 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:58 - İstanbul'da şiddetli rüzgar bazı vapur seferlerini iptal ettirdi10:52 - Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı10:43 - Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı10:32 - Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi10:21 - Konferans için gittiği salonda sıraya sıkıştı10:12 - Şentop: Türkiye, ABD dahil herhangi bir ülkeye mahkum değil10:01 - Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor09:51 - Ege'nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı09:46 - Kartopu oynamak için okul müdürüne mektup yazdılar09:41 - Elektriği en çok bu saatte tükettik
09:35 - 'Ruam' hastalığı otel rezervasyonlarını iptal ettirdi09:30 - AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi09:21 - Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor09:11 - Uludağ'da orman yangını çıktı09:06 - El işçiliyle çocuk mobilyası üretip dünyaya satıyor08:57 - Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler08:50 - Dar gelirliye, 2020'de 250 bin sosyal konut08:26 - 100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her hastalığı üşütmeye bağlamak 2
süveyş kanalı 2
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 5
mai ve siyah 1
3'ü bir arada 3
ryan babel'in galatasaray'ı fifa'ya şikayet etmesi 2
mutsuzluk hastalığı 4
istanbul kanalı 3
yolculuk 1
microoop 2
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam