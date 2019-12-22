Bursa için fırtına uyarısı
Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi
|22 Aralık 2019 08:10
|Yazdır
Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da şiddetli rüzgar bazı vapur seferlerini iptal ettirdi
22 Aralık 2019 10:58
|Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi
22 Aralık 2019 10:32
|Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor
22 Aralık 2019 10:01
|Ege'nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı
22 Aralık 2019 09:51
|Kartopu oynamak için okul müdürüne mektup yazdılar
22 Aralık 2019 09:46
|'Ruam' hastalığı otel rezervasyonlarını iptal ettirdi
22 Aralık 2019 09:35
|Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
22 Aralık 2019 09:21
|Uludağ'da orman yangını çıktı
22 Aralık 2019 09:11
|Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler
22 Aralık 2019 08:57
|BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi
21 Aralık 2019 21:41