Otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı
|22 Aralık 2019 08:14
|Yazdır
Aksaray'da otomobil ile tarın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağız Kaan Duran (18) idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, 12. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Armutlu Köy Yolu Kavşağında Ahmet K.'nın (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı tırın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobilde bulunan Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, Alihan Salman ve Yağız Kaan Duran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar Burak K. (19) ve Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı'na silahlı saldırı
22 Aralık 2019 08:17
|Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
22 Aralık 2019 07:35
|Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
22 Aralık 2019 07:25
|Başkentte lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
22 Aralık 2019 07:11
|Erzurum'da üniversite öğrencisi kazada öldü
21 Aralık 2019 23:33
|Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti
21 Aralık 2019 22:40
|Tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti
21 Aralık 2019 19:53
|Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 19:43
|Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
21 Aralık 2019 17:31
|TBMM görevli polis memuru trafik kazasında öldü
21 Aralık 2019 16:25