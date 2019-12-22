Ankesörlü ihanet 2009'da başladı		 

SABAH, FETÖ"nün çok gizli kavram ve yöntemlerinin deşifre edildiği kritik bir istihbarat raporunu kamuoyuna ilk kez açıklıyor.

FETÖ'nün, kripto unsurlarının tespitinde önemli rol oynayan ankesörlü telefon soruşturmasının yörüngesini oluşturan gizli raporda yer alan itiraflara göre örgütün belinin kırıldığı ankesörlü soruşturmasıyla ilgili ilk ihbar, Haziran 2015'te Erzincan Emniyet Müdürlüğü Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bir elektronik postayla yapıldı. Ancak o dönemde örgüt hala devlette etkin olduğu için bu kritik ihbarın gereği yapılamadı.

15 Temmuz 2016 darbe ve iç işgal girişimine katılmayan kripto unsurların tespitinde önemli fonksiyonu olan ankesörlü ihbarında tam olarak şöyle deniliyordu: "Erzincan merkezinde ikamet ediyorum. Merkezdeki birçok noktada bakkallarda kontörlü telefon kullanılıyor. Özellikle paralel yapı bu telefonları kullanarak iletişim kuruyor."

FETÖ İMAMLARI İTİRAF ETTİ

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı raporda ankesörlü telefon soruşturması kapsamında sorgulanan mahrem imamların itiraflarına da yer verildi. Bu imamlardan birinin itiraflarına göre örgüt 2009-2010'dan sonra bu yöntemi sistematik biçimde kullandı. Adı gizli tutulan FETÖ imamı itiraflarında şöyle dedi: "17-25 Aralık olayları olduktan sonra bu aramalar minimum seviyeye düşürüldü, çok çok gerekli değilse aranma yapılmadı, ancak askeri personel ile hiçbir şekilde irtibat kurulamıyorsa son çare olarak büfe ya da ankesörlü telefon ile arayarak irtibat kuruluyordu." Çankırı'da ifadesi alınan bir mahrem imam da ifadesinde 2009- 2010'dan itibaren ankesörlü telefon yöntemini kullanmaya başladıkları bilgisini doğruladı. FETÖ imamlarının itiraflarına göre örgüt 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi girişimi sonrasında ankesörlü aramalarını minimum seviyeye düşürdü.

MOR BEYİN ALGISI

Ankara'da ifadesi alınan mahrem imamlardan birinin itifrafları ise örgüt üyelerini deşifre olmaması için ankesör operasyonlarına ilişkin tedbirler almaya başladıklarının ispatı niteliğinde. Bu ifadede mahrem imam, bir örgüt üyesine eğer ankesörlüden hakkında işlem yapılırsa "Menfi tabir edilen yani örgütle alakası bile olmayan isimleri aradığını söyle" talimatı vermiş. Bu durum ByLock'un yine örgüt tarafından Mor Beyin adı verilen korsan uygulamayla sabote edilmesini andırıyor. Mor Beyin adı verilen yöntem, gerçek kullanıcıların gizlendiği namaz programı gibi yazılımlar üzerinden telefona virüs gönderilmesi esasına dayanıyordu. Bu yöntemle örgüt 11 bin 480 suçsuz GSM hat sahibini ByLock'çu gibi göstermeyi başarmıştı. Benzer bir yöntemin ankesörlüde de kullanıldığını söyleyen ifade aynen şöyle diyor: "X şahıs bir gün işyerine gelerek abimin telefonundan beni aradı. Akşam ... AVM üst geçidinde buluşmak istedi. Ben de kendisi ile görüştüm. Bana ... isimli şahsın yakalandığını, büyük işkencelere maruz kaldığını sonrasında da serbest kaldığını söyledi. ...'ın da itirafçı olduğunu söyledi. Kendisinin de ortadan kaybolacağını yarın öbür gün benim de tutuklanabileceğimi, eğer böyle bir durum olursa sende işkence görürsen bildiklerinin içine ankesörlü telefon konusunda menfi diye tabir ettiğimiz kişileri de aradığımızı söylememi istedi. Ayrıca bana Fokusçunun selamı ile gelen birisi olursa irtibata geçmemi istedi. Bu görüşmeye ... plakalı siyah renkli bir Ford Focus marka araç ile gelmişti. Görüşmeden bir hafta sonra polis evimde beni yakaladı."

FETÖ'NÜN GİZLİ MATRİX'İ

Raporda FETÖ'nün, 1999'da vizyona girmiş The Matrix adlı filmden ilham alarak türettiği Matrix adlı bugüne dek varlığı bilinmeyen bir gizli programla yürüttüğü faaliyetler de anlatılıyor. Linux işletim tabanlı bu program sayesinde örgüt, Windows'a girmeden flash bellekler üzerinden bilgisayarlara bağlanabiliyordu. Raporda ayrıca örgütün kendisine engel gördüğü kişilere kurulan kumpasların bilgilerinin Rainbow adlı bir gizli fişleme programında saklandığı da belirtiliyor.

ESKİŞEHİR'DE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile 2 askeri okuldan ilişiği kesilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahıslar, kent merkezindeki hücre evinde ya da saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri bildirildi.



ABDURRAHMAN ŞİMŞEK