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100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek

Deniz turizminin merkezi Antalya, ölü sezonda 3 bine yakın spor kulübünü ağırlayacak. Nisana kadar sürecek kamp dönemi için şimdiden 2.500 takım rezervasyon yaptırdı. Spor turizminden 100 milyon dolarlık gelir bekleniyor
 22 Aralık 2019 08:26
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100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek

Deniz, kum, güneş turizminin merkezi Antalya, spor turizminde de rekora koşuyor. Ölü sezon olarak bilinen aralık- mart döneminde, futboldan tenise, voleyboldan basketbola kadar birçok spor branşından dünyaca ünlü takımlar Antalya'da kampa girecek. 2020 sezonu için şimdiden 2.500 spor kulübü rezervasyon yaptırdı. 20 Aralık-10 Nisan tarihleri arasında kamp yapacak takım sayısının 3 bini aşması bekleniyor. İspanya, Dubai ve Güney Kıbrıs'ı geride bırakan Antalya, 83 ülkenin spor kulübünden rezervasyon aldı. 50'nin üzerinde spor branşında takımların geldiği Antalya'nın 2020'de 100 bine yakın sporcuyu ağırlayacağı belirtiliyor. Spor turizmi, ölü sezonda otel doluluklarına yüzde 40 katkı sağlayacak. Antalya'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülüyor.

RAKİP ÜLKELERE GİDENLER DÖNÜYOR

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'nın spor turizminde öne çıkmaya başladığını belirterek, "Bu alanda rakibimiz olan Dubai, İspanya ve Güney Kıbrıs'a giden kulüplerin rotasını Antalya'ya çevirmeye başladık" dedi. Takımların ortalama 35-40 kişilik gruplar halinde geldiğini anlatan Yaşacan, bir takımın 350 bin euroya kadar gelir bıraktığını ifade etti. Limak Otelleri CEO'su Kaan Kaşifoğlu, Antalya'da Almanya, İsviçre, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden 200 takım ağırlayacaklarını söyledi. Özellikle Limak Limra Otel'inin multi profesyonel spor komplekslerinin olduğunu aktaran Kaşifoğlu, "Burada 16 farklı spor dalında kulüp ağırlayabiliyoruz" dedi. Kış dönemi doluluklarının yüzde 75'i bulduğunu aktaran Kaşifoğlu, bunun yüzde 40'a yakının spor turizminden sağlandığını kaydetti.

TENİSİN DE MERKEZI OLDU

KAYA Palazzo Belek Otel Genel Müdürü Alper Türlü, çim kortlarda 2017-2018 ve 2019'da ATP 250 Tenis Turnuvaları gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bu turnuva, Antalya'nın teniste de bir kamp merkezi haline gelmesini sağlıyor" diyen Türlü, otellerinde tenisin yanı sıra golf ve futbol takımlarının kulüpleri ağırladıklarını ifade etti. Türlü, "2020 ocak-mart aylarında 40 futbol takımını ağırlayacağız. Opsiyonlu olarak da 10 takımımızdan dönüş bekliyoruz. 2020'de 50 ve üzeri kamp ağırlamasının gerçekleştireceğiz. Kış dönemi, futbol, tenis ve golf ile birlikte yüzde 50 dolulukları yakalamış bulunuyoruz" dedi.

SON 2 YILDIR TALEPTE ARTIŞ VAR

MAXX Royal Montgomerie Golf Kulüp Genel Müdürü Cahit Şahin, "Golf otelleri ocak-nisan aylarını ortalama yüzde 70 doluluk beklentisi içindeler" dedi. Spor turizminin bölge tanıtımına ve turizmin 12 aya yayılmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Şahin, son iki yıldır Antalya'ya olan talebin arttığını belirtti.

ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda stratejik sektör olarak belirlenen spor turizmi için Gençlik ve Spor Bakanlığı çalıştay düzenledi. Burada, spor turizmi pazarından payın artırılması için yol haritası belirlendi.


Betül ALAKENT
Sabah
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